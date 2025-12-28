Определились победители первенства Азербайджана по дзюдо U-14 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 декабря завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо среди спортсменов до 14 лет (U-14). В последний день соревнований прошли командные соревнования.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, на турнире, проходившем в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе, участвовали 10 команд среди юношей и 5 среди девушек.

В соревнованиях среди юношей главный приз завоевала команда "Юридическое лицо публичного права "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва номер номер 13 города Баку"" (СДЮСШОР). Серебряные медали получила команда "Районное управление по делам молодёжи и спорта "Абшерон-Хызы"". Третье место заняли команды Республиканской комплексной спортивной школы и Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) №1 города Сумгайыт.

В командных соревнованиях среди девушек команда "Районное управление по делам молодежи и спорта "Гянджа-Дашкесан" заняла первое место. Команда СДЮСШОР № 13 города Баку заняла второе место. Бронзовую медаль завоевала команда Республиканской комплексной спортивной школы.