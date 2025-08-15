В азербайджанском городе Говлар начнется масштабное строительство современных жилых комплексов и социальной инфраструктуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики, в соответствии с Генеральным планом развития города Говлар до 2040 года, с 2027 года в городе начнется строительство новых жилых массивов.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре.

В центре города планируется снос старых построек и возведение современных жилых комплексов высотой 5-8 этажей. Генеральный план, разработанный по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, является первой стратегической концепцией развития Говлара и направлен на создание комфортной и современной городской среды, сохранение сельскохозяйственных земель и исторической идентичности.

Согласно прогнозам, к 2027 году численность населения города достигнет 17 тысяч, а к 2040 году - 20 тысяч человек. В связи с этим жилой фонд увеличится в 1,5 раза, а жилая площадь на душу населения увеличится с 20 м2 до 25 м2. Всего предусмотрено строительство 192 тыс. м2 новых жилых площадей, из которых 117 тыс. м2 относятся к первому этапу развития. Основу нового жилого фонда в городе составят малоэтажные многоквартирные дома.

План также предусматривает расширение социальной инфраструктуры: количество мест в школах увеличится с 2544 до 2910, а вместимость детских садов - со 170 до 1200 мест, что полностью удовлетворит растущий спрос населения.

Как и на всей территории страны, сохранение экологического баланса здесь является одним из главных приоритетов. Предполагается исключить из жилых зон промышленные и транспортные объекты, расширить рекреационные зоны с 8,7 га до 19 га, что снизит экологическую нагрузку и повысит качество жизни жителей.

Протяженность улично-дорожной инфраструктуры будет доведена до 107 километров, обеспечивая равный доступ ко всем районам города. На первом этапе планируется проложить более 5 километров велосипедных дорожек, создавая основу для развития экологичного транспорта.

В городе будет создан современный логистический центр, интегрированный с железнодорожным транспортом, который обеспечит эффективный прием, хранение и транспортировку промышленной и сельскохозяйственной продукции, укрепляя экономический оборот города.

Развитие промышленного потенциала также входит в план: наряду с расширением существующих предприятий планируется создание восьми новых промышленных объектов, что будет способствовать экономическому росту и увеличению занятости.

Особое внимание уделено альтернативным направлениям, включая "зеленый" туризм, этнотуризм и экотуризм, а также создание современных зон отдыха, что создаст новые возможности для отдыха как местных жителей, так и гостей города.

Отметим, что Говлар, расположенный на территории Товузского района, имеет статус города с 2012 года.

