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Международные путешественники посетили галерею "Юрд" в Лачине (ФОТО) (Дополнено)

Общество Материалы 11 июля 2025 20:20 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В рамках визита на освобожденные территории Азербайджана члены международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) посетили выставочный центр "Юрд" в городе Лачин.

По информации местного корреспондента Trend, они ознакомились с экспозицией, посвященной богатому культурному наследию Азербайджана.

Путешественникам были представлены образцы национального ковроткачества, живописи, а также фотографии города Лачин до его оккупации армянскими военными формированиями.

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