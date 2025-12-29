Азербайджан вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Сомали - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Республика вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета, единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в пределах её международно признанных границ.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел по поводу последних событий в Сомали.

Отмечается, что признание региона «Сомалиленд» противоречит нормам и принципам международного права, а также Уставу ООН. Подчеркивается, что Азербайджан пережил болезненный опыт военной оккупации и сепаратизма на своей территории в результате нарушений международного права. Руководствуясь этими принципами и собственным опытом, Азербайджан по-прежнему твердо привержен защите суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств и призывает международное сообщество действовать ответственно и в полном соответствии с международным правом.

