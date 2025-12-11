В Баку состоялась презентация "Этнографической карты города-крепости Иреван" (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:16)

БАКУ /Trend/ - При финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики 11 декабря состоялась презентация проекта «Этнографическая карта города-крепости Иреван» и сайта irevan-etnomap.com, подготовленных Общественным объединением экспериментального творчества Бакинского центра искусств.

Как сообщает Trend, в Национальном музее истории Азербайджана состоялась презентация обоих проектов.

В рамках проекта были собраны визуальные материалы, отражающие многовековую этническую картину города-крепости Иреван, а также сведения о религиозных и общественных объектах, существовавших внутри крепости. Подготовленная впервые карта составлена на основе научно-этнографического подхода путём сопоставления визуальных и письменных архивных источников. Собранные материалы охватывают период от 1509 года — времени основания крепости Иреван — до 1827 года, когда город-крепость был оккупирован Российской империей.

Цель проекта — восстановить в визуальном виде этнический облик и архитектурную инфраструктуру города-крепости Иреван на основе научных источников. С этой целью был собран максимально полный объём информации об архитектурных объектах, существовавших внутри крепости в разные периоды. Поскольку в любой городской среде наличие и количество памятников, принадлежащих определённой религиозной общине — в случае Иревана мусульманской или немусульманской, — является основным показателем того, какая община преобладала в данной местности.

Наряду с уточнением топонимов, названия отдельных архитектурных объектов были сопоставлены с визуальными изображениями, их геолокационные координаты определены и систематизированы на карте. Во время исследования были всесторонне проанализированы фирманы Шаха Исмаила I, источники, связанные с сефевидо-османскими войнами, записи восточных, европейских и российских путешественников, описания памятников, а также гравюрные городские панорамы XVII–XIX веков и топографические карты.

Подготовленная новая карта позволяет визуально и объективно восстановить историко-этническое наследие Иревана. Результаты проекта служат оригинальным источником, который может быть использован в научных исследованиях и для просвещения широкой общественности.

