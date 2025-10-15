Участники третьего Азербайджанского национального градостроительного форума посетили Шушу (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:05)

ШУША /Trend/ - Участники Третьего Азербайджанского национального градостроительного форума на тему «К климатоустойчивым и здоровым городам: региональные партнерства и инновационные решения» ознакомились с городом Шуша, являющимся символом истории и культуры Азербайджана.

Как сообщает Trend, знакомство с Шушой началось с первого построенного жилого комплекса. Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал участников о строительно-созидательных работах, проводимых в городе.

Он отметил, что за время почти 30-летней оккупации Шуша, включая исторические здания, мечети и памятники, подверглась армянскому вандализму.

«После освобождения города Шуша от оккупации здесь развернулись широкомасштабные восстановительно-созидательные работы. Реализованы инфраструктурные проекты, сдан в эксплуатацию первый жилой комплекс, состоящий из 23 зданий, обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев к родным очагам. Работа в этом направлении продолжается. Наряду со строительством инфраструктуры, в Шуше также ведется восстановление подлинного исторического облика города, историко-культурных памятников», - сказал он.

Затем гости ознакомились с центральной площадью, где находятся расстрелянные в период оккупации памятники известным личностям Азербайджана Узеиру Гаджибейли, Бюльбюлю и Хуршидбану Натаван, с мечетью Юхары Гевхар Ага и крепостными стенами.

