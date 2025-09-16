Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Трамп поделился очередной публикацией об Азербайджане: "Это будет вечная дружба для меня"

Политика Материалы 16 сентября 2025 23:58 (UTC +04:00)
Трамп поделился очередной публикацией об Азербайджане: "Это будет вечная дружба для меня"
Фото: Дональд Трамп / Truth Social

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп поделился очередной публикацией об Азербайджане в социальной сети TruthSocial, сообщает Trend.

В своём посте он поделился совместной фотографией с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Для меня большая честь помочь урегулировать войну между Азербайджаном и Арменией и одновременно стать друзьями с этими двумя выдающимися лидерами и людьми — Президентом Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Николом Пашиняном. Это будет вечная дружба для меня, но, что более важно, для Соединенных Штатов Америки!» — написал Трамп.

