Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы стратегического союзничества

БАКУ/ Trend/ - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиером Саидовым.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Глава МИД Узбекистана тепло поздравил с достигнутыми договоренностями между Азербайджаном и США в ходе визита Президента Азербайджанской Республики в США, а также с историческими достижениями в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Отмечено, что подписанные документы имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе. Подчеркнуто, что парафирование мирного договора, а также совместный призыв к ликвидации Минского процесса ОБСЕ и соответствующих структур являются значительным вкладом в установление мира.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из стратегического союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном, включая планы реализации достигнутых договоренностей по многоплановому сотрудничеству.