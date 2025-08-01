Азербайджан действует в рамках своих суверенных прав - Низами Сафаров

БАКУ/Trend/ - Отношения Азербайджана с Россией переживают ныне тот период, когда от общественно-политических деятелей, государственных и общественных структур, требуется высокая ответственность, четкое соблюдение общепринятых в международном общении правил поведения, дипломатического такта в целях недопущения осложнения взаимных связей, выстраивавшихся в течение длительного периода времени. К большому сожалению, поведение и заявления представителей различных российских государственных и негосударственных учреждений порой выходят далеко за пределы даже элементарной этики общения. Примером подобного рода является шумиха, развернутая в связи с демонтажом памятника художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. В этой связи, необходимо еще раз напомнить, что восстановление территориальной целостности и полного суверенитета Азербайджана после тридцатилетней оккупации наших земель одновременно сопровождалось восстановлением конституционного правопорядка и законности на всей территории страны, что в свою очередь, означает, что принятие любых решений в Азербайджанской Республике находится в рамках исключительной компетенции органов государственной власти и управления.

Установление памятника И. Айвазовскому в декабре 2021 года, проведенное с участием представителей временно размещенного в Карабахе российского миротворческого контингента и бывшего сепаратистского режима, представляло собой незаконный акт, осуществленный без согласования и получения соответствующих разрешений от официальных властей Азербайджанской Республики, что и явилось причиной его демонтажа. Заявления о какой-то «недружественной акции», «уничтожении культурного наследия», «деструктивной акции» не имеют ничего общего с действиями, которые находятся в рамках суверенной компетенции национальных властей, осуществляемой в полном соответствии с действующим законодательством.

Азербайджан, ставший полноправным членом ЮНЕСКО с 3 июня 1992 года, в полной мере и эффективно сотрудничает с этой специализированной организацией ООН в плане защиты всех объектов культурного наследия на территории нашей страны, включая Карабахский регион. Нелишне будет напомнить, что во время оккупации Арменией на этих территориях было разрушено 927 библиотек, 473 исторических памятника, дворцов и музеев, незаконно вывезены 40.000 музейных экспонатов. Где же были в это время нынешние защитники «памятников», поднимал ли кто-либо из них свой голос в защиту культурного наследия Азербайджана, подвергавшегося систематическому уничтожению? Вопрос, как говорится, риторический.

Ныне, когда в Карабахе ведутся широкомасштабные восстановительные работы, реализуются значимые проекты в области благоустройства городов и сел, одновременно осуществляется возврат к подлинно культурному историческому облику этих мест, незаконно установленным, не имеющим никакого отношения и привязки к региону памятникам, нет места.

Низами Сафаров, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики