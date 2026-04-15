Азербайджан и Румыния обсудили перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений

БАКУ/ Trend/ - 15 апреля состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Румынии Джейхуном Байрамовым и Оаной-Сильвией Цою.

Как сообщили Trend в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе телефонного разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Румынией.

В рамках этого состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества в энергетической, транспортной и коммуникационной сферах. Была подчеркнута значимость стратегических проектов, реализуемых при участии Азербайджана.

Министры также затронули региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, отметили важность укрепления сотрудничества, обеспечения безопасности и стабильности.

В ходе разговора в широком контексте также были рассмотрены текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и сотрудничества в этом направлении.

Министры также провели обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.