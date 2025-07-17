МИД Азербайджана выразил соболезнования Ираку (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:12)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ираку.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим на странице МИД Азербайджана в соцсети Х размещена публикация.

"Пожар в торговом центре в городе Кут в Ираке, повлекший человеческие жертвы, вызывает у нас глубокую скорбь. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу дружественного Ирака. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления",- говорится в публикации.

Отметим, что в гипермаркете, расположенном в иракском городе Эль-Кут, произошел сильный пожар. В результате инцидента погибли не менее 50 человек. В связи с пожаром в городе объявлен 3-дневный траур.

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