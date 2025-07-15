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Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией

Политика Материалы 15 июля 2025 14:18 (UTC +04:00)
Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Утвержден меморандум о взаимопонимании о взаимном признании сертификатов моряков между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон, сообщает Trend.

Согласно закону, утвержден "Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Главным управлением транспорта Королевства Саудовская Аравия о взаимном признании сертификатов в соответствии с правилом I/10 "Международной конвенции 1978 года о подготовке моряков, выдаче им дипломов и порядке дежурств" (с приложениями), подписанный в Эр-Рияде 28 апреля 2025 года.

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