Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией

БАКУ /Trend/ - Утвержден меморандум о взаимопонимании о взаимном признании сертификатов моряков между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон, сообщает Trend.

Согласно закону, утвержден "Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Главным управлением транспорта Королевства Саудовская Аравия о взаимном признании сертификатов в соответствии с правилом I/10 "Международной конвенции 1978 года о подготовке моряков, выдаче им дипломов и порядке дежурств" (с приложениями), подписанный в Эр-Рияде 28 апреля 2025 года.