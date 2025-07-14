Переговоры между Арменией и Азербайджаном близки к успешному завершению - Трамп

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Азербайджаном и Арменией близки к успешному завершению, сообщает Trend.

"Армения и Азербайджан... Похоже, что все идет к завершению - к успешному завершению", - сказал он на встрече с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Напомним, что 10 июля состоялась встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби.

Встреча началась с участием делегаций, после чего продолжилась в формате один на один. Переговоры продолжались более четырех часов.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по ключевым направлениям мирной повестки - делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения.

Достигнута общая договоренность о продолжении переговоров как в формате различных рабочих групп, так и на более высоком уровне.