Asan İmza позволяет Азербайджану ежегодно экономить около 2% ВВП – АБР

БАКУ /Trend/ - Национальная система мобильной электронной идентификации Азербайджана Asan İmza позволяет ежегодно экономить около 2% ВВП, говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР), передает во вторник Trend.

Как отмечает АБР, Asan İmza позволяет финансовым институтам, мобильным операторам и государственным органам в цифровом формате подтверждать личность пользователей, а также использовать электронную подпись при получении цифровых услуг, включая онлайн-банкинг.

Система реализована на основе модели государственно-частного партнерства. Ключевыми участниками проекта являются Центр сертификационных услуг ASXM, выступающий в качестве национального удостоверяющего органа, сервис-провайдер B.EST Solutions, мобильные операторы Azercell, Azerfon и Bakcell, конечные пользователи, а также поставщики услуг, включая государственные структуры и банки.

Аналитики АБР подчеркивают, что внедрение Asan İmza позволило существенно повысить эффективность и сократить административные издержки. В частности, 90% налоговых деклараций, 100% трудовых договоров и 100% таможенных деклараций в настоящее время оформляются онлайн. Кроме того, 100% счетов-фактур в сегменте B2B выпускаются в цифровом формате, а регистрация компании занимает всего около пяти минут.

В отчете также отмечается, что все крупные банки Азербайджана используют Asan İmza для идентификации клиентов, что значительно упростило процедуры KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег).

"В результате правительство Азербайджана добилось ориентировочной ежегодной экономии на уровне 2% ВВП. Каждая цифровая подпись, используемая работающим гражданином, позволяет стране экономить около 1 евро и до пяти дней в год", - говорится в документе АБР.

Кроме того, как отмечается, мобильное решение eID способствовало сокращению цифрового и финансового разрыва в стране.

"Так, налогоплательщики могут подавать декларации через специализированную горячую линию без необходимости использования компьютера или доступа к интернету. Аналогично пользователи получают возможность пользоваться финансовыми услугами и подтверждать свою личность по телефону при взаимодействии с поставщиками услуг", - говорится в отчете.

Отметим, что квалифицированная мобильная цифровая подпись Asan İmza представляет собой мобильную идентификацию, позволяющую пользователям подтверждать личность при получении электронных услуг и подписывать документы в цифровом формате. Решение Asan İmza (Mobile ID) обеспечивает доступ ко всем электронным сервисам в стране.