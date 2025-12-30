Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Турцией составил 5,2 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, это на 424,3 миллиона долларов США или на 7,5% меньше, чем за аналогичные месяцы 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Турцией составил 11,66% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, эта страна заняла 2-е место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-ноябре текущего года из Азербайджана в Турцию был зафиксирован экспорт продукции на сумму 3,076 миллиарда долларов США. Это на 440 миллионов долларов США или на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, за отчетный период Турция заняла 2-е место среди стран, экспортирующих больше всего продукции Азербайджана.

За отчетный период в Турцию было экспортировано сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 69 миллионов долларов США. Объем экспорта этой продукции в указанной стоимости составил 142,4 тысячи тонн. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород из Азербайджана в Турцию снизилась на 132,6 миллиона долларов США или в 2,9 раза, а объем уменьшился на 227,2 тысячи тонн или в 2,6 раза.

Кроме того, за первые 11 месяцев текущего года в Турцию было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 546,1 миллиона манатов, что на 39 миллионов долларов США или на 7,7% больше, чем годом ранее.

За отчетный период доля экспорта ненефтяной продукции в Турцию составила 16,46% от общего объема экспорта. По этому показателю Турция заняла второе место среди крупнейших покупателей ненефтяной продукции Азербайджана.

В отчетный период экспортные операции из Турции в Азербайджан составили 2,125 миллиарда долларов США, что на 15,7 миллиона ​​долларов США или 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Следует отметить, что в январе-ноябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 44,589 миллиарда долларов США. Это на 1,480 миллиарда долларов США или 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 23,401 миллиарда долларов США приходится на экспорт, 21,188 миллиарда долларов США — на импорт. За последний год экспорт сократился на 937 миллионов ​долларов США или 3,8%, в то время как импорт увеличился на 2,416 миллиарда долларов США или 12,9%.

В результате в сфере внешней торговли образовалось положительное сальдо в размере 2,213 миллиарда долларов, что на 3,353 миллиарда долларов или в 2,5 раза меньше в годовом сравнении.