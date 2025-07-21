Euronews стремится внедрить ИИ для автоматизации перевода - Клаус Штрунц

ШУША /Trend/ - Сейчас мы сосредоточены на внедрении автоматизированного перевода, и это непростая задача.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом заявил генеральный директор Euronews Клаус Штрунц в ходе своего выступления на III Шушинском Глобальном Медиафоруме.

По его словам, внедрение искусственного интеллекта в редакционную работу должно происходить постепенно и осознанно, начиная с ключевых направлений.

"Сейчас мы фокусируемся на переводе - и это достаточно сложная задача. Учитывая, что Euronews работает на 12 языках, перевод перестал быть вспомогательной функцией и стал центральным элементом нашей деятельности", - пояснил он.

Гендиректор также подчеркнул, что стремление к осторожному и обдуманному внедрению технологий обусловлено ответственностью и перед аудиторией, и перед собственным коллективом:

"Если двигаться слишком быстро - можно допустить ошибки. Но и чрезмерная медлительность несёт свои риски. Мы стараемся найти правильный ритм, потому что каждый шаг влияет на людей, вызывает эмоции и сомнения. И это нормально - ведь сомнение лежит в основе настоящих инноваций", - отметил Штрунц.