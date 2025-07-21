Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития ИИ - профессор из Ханкука

ШУША /Trend/ - У Азербайджана есть потенциал в сфере искусственного интеллекта.

Об этом Trend заявил профессор Центра международных исследований при Университете иностранных языков Ханкук (Южная Корея) Чон Гиун в кулуарах 3-го Глобального медиафорума в Шуше.

В рамках медиафорума он выступил с инициативой по развитию искусственного интеллекта (ИИ) в формате альянса стран, находящихся вне круга технологических сверхдержав.

По его словам, Азербайджан обладает интеллектуальным и человеческим потенциалом, чтобы успешно развивать ИИ, однако реализация проекта национального суверенного ИИ требует значительных ресурсов и доступа к большим объемам данных, что само по себе является крайне сложной задачей даже для более крупных государств.

"Если вы хотите догнать Google или тех, кто разрабатывает ИИ в Китае, — это потребует колоссальных денег и тысяч специалистов. В такой ситуации логично формировать союзы между странами, которые не входят в число глобальных гегемонов, но и не являются слабыми. Азербайджан — именно такая страна", — отметил он.

Профессор подчеркнул, что создание коалиции стран "среднего уровня" может стать альтернативой западному и восточному технологическому доминированию.

"Мир больше, чем пять держав, как уже говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Так почему бы не объединиться, чтобы бросить вызов существующему ИИ-гегемону?", — добавил эксперт.

Он также выразил уверенность в потенциале азербайджанского народа и призвал к стратегическому мышлению при выборе направления развития в сфере новых технологий.