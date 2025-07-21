Президент Ильхам Алиев дал журналистам откровенные ответы на важные вопросы - литовский журналист

ШУША /Trend/ - Диалог с Президентом Ильхамом Алиевым произвел на журналистов глубокое впечатление.

Об этом Trend заявил член Союза журналистов Литвы Ричардас Лапайтис в кулуарах 3-го Глобального медиафорума в городе Шуша.

Ричардас Лапайтис высоко оценил итоги форума, особенно отметив важность встречи журналистов с Президентом Азербайджана. По его словам, откровенность главы государства произвела на него глубокое впечатление.

"Меня как журналиста и как человека тронули ответы Президента Ильхама Алиева. Я таких откровенных ответов от глав государств слышу очень редко. Особенно, когда Президент Ильхам Алиев сказал, что никогда не соглашайтесь на оккупацию. Это касается всех, кто борется за справедливую цель", - подчеркнул он.

Лапайтис также рассказал, что впервые за более чем 30 лет вернулся в Ходжалы, где в 1992 году стал свидетелем трагических событий. Тогда он работал в регионе вместе с иностранными журналистами.

"Я был очевидцем геноцида азербайджанцев. Мы ехали через Ханкенди, Шушу, Аскеран. Я видел ту сторону реки Гаргарчай, откуда люди пытались уйти той ночью. Мне стало ясно, что в рассказах выживших - ни капли преувеличения. Возможно, они даже не смогли передать весь ужас", - отметил журналист.

По его словам, Вторая Карабахская война стала примером перехода к новому уровню ведения боевых действий.

"Азербайджан за 44 дня освободил огромную территорию. Вы стали первыми, кто показал, как ведутся современные войны", - добавил Лапайтис.

Он также затронул тему искусственного интеллекта в контексте современных медиа и вооруженных конфликтов, подчеркнув, что никакая технология не заменит человека на передовой.

"Искусственный интеллект развивается стремительно, но военных журналистов он не заменит. Мы - те, кто выезжает в горячие точки и рискует своими жизнями. Но, конечно, человечество должно создать четкие механизмы защиты, чтобы машины не оказались выше людей", - сказал он.