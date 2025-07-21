Подарок от CineMastercard к 150-летию национальной прессы Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - 22 июля отмечается важная и знаковая дата - 150 лет национальной прессе Азербайджана.

Это не просто профессиональный праздник, а день признания труда всех, кто служит слову, правде и обществу. Именно благодаря журналистам мы ежедневно получаем доступ к объективной информации и узнаём о событиях, происходящих в стране и мире.

150 лет назад - 22 июля 1875 года выдающимся представителем интеллигенции, ученым-естествоведом, просветителем-публицистом Гасан беком Зардаби газеты "Экинчи" на азербайджанском языке, ставшей первым образцом нашей национальной печати, вошло в историю как важное событие в жизни нашей страны. Издаваемая всего два года газета стала глашатаем просветительских идей, она публиковала острые статьи против невежества и суеверий, внесла значительный вклад в развитие национального самосознания, общественно-политической и художественной мысли, воспитание прогрессивного поколения журналистов.

Сеть кинотеатров премиум-класса CineMastercard в честь юбилейной даты выражает благодарность всем представителям медиа и дарит праздничный подарок - бесплатный билет на любой фильм, а также угощение: попкорн и напиток, сообщили Trend Life в пресс-службе CineMastercard.

Чтобы получить подарок, необходимо:

Прийти 22 июля в любой кинотеатр сети CineMastercard

Предъявить действующее журналистское удостоверение

Заполнить небольшой бланк

Выбрать удобный сеанс и фильм

Кинотеатр CineMastercard искренне благодарит представителей медиа за профессионализм, объективность и стремление держать общество в курсе значимых событий.

Пусть ваши материалы вдохновляют, издания развиваются, а работа приносит удовлетворение и открывает новые горизонты!

С праздником, дорогие журналисты!

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