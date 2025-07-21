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Расширены возможности поездок граждан иностранных государств на освобожденные территории Азербайджана

Общество Материалы 21 июля 2025 12:09 (UTC +04:00)
Расширены возможности поездок граждан иностранных государств на освобожденные территории Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Начиная с 23 июля 2025 года, граждане иностранных государств смогут посещать освобожденные от оккупации города Азербайджанской Республики — Шуша, Лачин, Агдам, Физули, Ходжалы и Ханкенди — как на личных транспортных средствах, так и в составе туристических групп при условии получения соответствующего разрешения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на совместное заявление Министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму.

"Указанная возможность распространяется на иностранных граждан, прибывших в Азербайджан на срок до 90 дней, а также на лиц, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание в нашей стране. Иностранные граждане, желающие отправиться в указанные районы на личных автомобилях, смогут получить разрешение через портал «Yolumuz Qarabağa» (www.yolumuzqarabaga.az).

На портале созданы соответствующие окна для ввода паспортных данных иностранных граждан, а также для удобства доступа обеспечена функциональность на английском и русском языках. Лица, управляющие личным транспортом, должны ознакомиться на портале «Yolumuz Qarabağa» с правилами поездки и просветительской информацией о минной безопасности, проинформировать об этом всех участников поездки, соблюдать меры безопасности. После прохождения соответствующих проверок следует не отклоняться от маршрута, быть внимательными на перекрестках и соблюдать установленные правила на всем протяжении маршрута", - говорится в информации.

Как отмечается, также через портал «Yolumuz Qarabağa» иностранные граждане могут получить информацию о гостиницах и других местах размещения, функционирующих в направлениях их поездок.

"Кроме того, иностранцы могут путешествовать на освобожденные территории и в составе туристических групп. Групповые туры будут организованы туристическими компаниями, зарегистрированными в Туристическом реестре в качестве туроператоров. Сообщаем, что иностранные граждане, забронировавшие отели, расположенные в указанных выше районах, получат разрешение на въезд на эти территории. Оформленные разрешения будут действительны в течение 5 дней", - говорится в совместном заявлении.

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