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Рейс авиакомпании AJET по маршруту Баку–Стамбул отменен по технической причине

Азербайджан Материалы 6 августа 2025 22:29 (UTC +04:00)
Рейс авиакомпании AJET по маршруту Баку–Стамбул отменен по технической причине
Фото: Международный аэропорт Гейдар Алиев

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Рейс TKJ-178 Баку–Стамбул (аэропорт Сабиха Гёкчен, SAW), выполняемый авиакомпанией “AJET” 6 августа, был отменен по технической причине.

Об этом сообщили Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"В целях обеспечения безопасности пассажиры были высажены из самолёта и направлены в терминал для ожидания. В настоящее время авиакомпания осуществляет размещение пассажиров в отелях и проводит другие необходимые процедуры.

Предварительно, выполнение данного рейса запланировано на 7 августа 2025 года.

Международный аэропорт Гейдар Алиев рекомендует всем пассажирам обращаться исключительно в официальное представительство авиакомпании или по её контактным каналам. Информация о новом времени вылета, изменениях по билетам и другим вопросам предоставляется напрямую авиакомпанией", — сообщили в аэропорту.

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