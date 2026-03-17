Состоялось открытие Бухарского караван-сарая после капитальных восстановительно-консервационных работ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 марта в Ичеришехер состоялось торжественное открытие после капитальных восстановительно-консервационных работ памятника государственного значения, относящегося к XV веку - Бухарского караван-сарая и презентация художественного пространства «БухарАрт», которое будет здесь функционировать.

Как сообщает Trend, на мероприятии присутствовали директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, Алена Алиева, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд, другие лица, деятели культуры и представители общественности.

Это грандиозное здание, возведенное на древнем торговом пути и ставшее убежищем для центральноазиатских купцов, вновь обрело былое великолепие в рамках широкомасштабного проекта, реализуемого согласно соответствующему Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Процесс восстановления проводился по принципу сохранения как архитектурных, так и инженерных особенностей памятника.

Выступивший на мероприятии председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Р. Махмуд сказал, что проведенные восстановительные работы имеют важное значение с точки зрения сохранения исторического наследия и передачи его будущим поколениям. По его словам, созданное художественное пространство «БухарАрт» внесет свой вклад в культурную жизнь Ичеришехер.

По словам реставратора Эриха Пумера, процесс капитального ремонта и укрепления Бухарского караван-сарая был проведен с большой деликатностью: «В ходе проведенных работ основой приоритет отдавался сохранению оригинального архитектурного стиля и исторических особенностей памятника. В то же время, для обеспечения долговечности сооружения были применены современные инженерные решения».

Посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов подчеркнул, что это место исторически служило центром, где встречались люди из разных регионов, устанавливались новые торговые связи и укреплялись отношения между народами. Он сказал, что история Бухарского караван-сарая напрямую связана с многовековыми узами между народами Узбекистана и Азербайджана.

Дипломат отметил, что исторически купцы из Центральной Азии активно перемещались между регионами по Великому Шелковому пути. Баку же был одним из важных торговых и культурных центров на этом маршруте.

Затем гости ознакомились с обновленным обликом памятника.

Восстановительно-консервационные работы были выполнены известной австрийской компанией Atelier Erich Pummer GmbH, имеющей международный опыт в этой области, по заказу Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» в течение 3,5 лет. Для сохранения самобытности древнего памятника особое внимание при восстановительных работах уделялось оригинальным методам кладки и использованию аутентичных материалов, а также архитектурным деталям и конструктивным особенностям исторического объекта. Использовались самые современные технологии и материалы, не нанесшие вреда историческому облику памятника. Стены караван-сарая были очищены от инородных слоев, добавленных позже, была проведена консервация камней, и было восстановлено оригинальное статическое состояние здания.

Согласно новой концепции, Бухарский караван-сарай был преобразован в функциональное и творческое пространство, где работают местные ремесленники. Внутри караван-сарая находится в общей сложности 18 комнат, каждое из которых используется ремесленниками, представляющими различные области искусства. Ремесленники, которые будут работать в каждой комнате, будут ежедневно изготавливать и демонстрировать свои изделия ручной работы, а также продавать их.

Кроме того, «БухарАрт» будет функционировать как интерактивное арт-пространство для местных и иностранных посетителей. Художники будут организовывать различные мастер-классы для гостей, демонстрируя тонкости азербайджанского народного искусства на практике. Здесь будут представлены традиционные виды искусства, такие как ткачество, скульптура, кожевенное дело, живопись, ковроткачество, чеканка, миниатюра, художественная керамика, эбру, валяние шерсти и резьба по дереву.

Открытие Бухарского караван-сарая имеет большое значение с точки зрения сохранения национальных ремесленных традиций, расширения творческих возможностей ремесленников и представления богатого культурного наследия Азербайджана как местным, так и иностранным гостям. «БухарАрт» с его уникальным архитектурным стилем и мистической атмосферой станет одним из самых привлекательных культурных центров как для местных жителей, так и гостей нашей столицы.