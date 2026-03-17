Джейхун Байрамов обсудил региональную ситуацию со своим иранским коллегой

БАКУ /Trend/ - 17 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Арагчи.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора обсуждалась региональная ситуация и двусторонние отношения.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность завершения Ираном расследования в соответствии с обещанием, данным после ударов беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике с территории Ирана.

В целом, было подчеркнуто, что в ходе продолжающейся войны не следует наносить удары по гражданским объектам, что Азербайджан поддерживает краткосрочное прекращение военной эскалации в регионе и является сторонником решения существующих трудностей путем переговоров.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.