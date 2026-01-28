Анкара как проверка: смогут ли Узбекистан и Турция вывести партнерство на новый этап?

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 января совершит официальный визит в Турцию для участия в четвертом заседании Верховного совета по стратегическому сотрудничеству.

Формат Верховного совета за последние годы стал основным механизмом развития узбекско-турецких отношений. Каждое заседание сопровождается подписанием значимых соглашений в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах, формируя основу для долгосрочного партнерства.

Ранее Президент Узбекистана отметил, что учреждение Совета стратегического сотрудничества стало важным этапом в развитии двусторонних отношений.

“Учреждение Совета стратегического сотрудничества открыло новую страницу в истории узбекско-турецких отношений и придало мощный импульс дальнейшему развитию партнерства во всех сферах”, - заявил Шавкат Мирзиёев по итогам третьего заседания Совета высшего уровня.

Ожидания от предстоящего саммита в Анкаре остаются также высокими. Предполагается, что он будет сосредоточен на дальнейшем развитии торговли, расширении сотрудничества в энергетике и транспорте, а также на укреплении региональной связности между Центральной Азией и международными рынками через территорию Турции.

Напомним, что в ходе предыдущего заседания Совета, состоявшегося в июне 2024 года, президенты Узбекистана и Турции подписали Совместную декларацию об углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства, а также 19 двусторонних документов. Стороны отметили, что за последние годы товарооборот между странами вырос в 1,5 раза, количество совместных предприятий - вдвое, объем турецких инвестиций в экономику Узбекистана - в 2,5 раза, а туристический поток из Турции увеличился в три раза.

В то же время текущая динамика торговли указывает на замедление роста. Турция остается одним из крупнейших торговых партнеров Узбекистана и стабильно занимает четвертое место, однако по итогам 2025 года товарооборот составил $3,03 млрд. По данным Комитета по статистике, этот показатель оказался немного ниже уровня 2024 года и сократился по сравнению с 2023 годом. Это свидетельствует о том, что прежняя модель расширения торговли, основанная преимущественно на обмене готовой продукцией, постепенно достигает своих пределов.

На этом фоне задача увеличения двустороннего товарооборота до $5 млрд приобретает особое значение. Речь идет не только о росте объемов, но и о развитии промышленной кооперации, расширении локализации производства товаров с высокой добавленной стоимостью и формировании совместных цепочек поставок. Такой подход позволяет Узбекистану наращивать экспорт переработанной продукции и создавать новые рабочие места, а Турции - укреплять промышленное присутствие в Центральной Азии и выходить на рынки третьих стран через совместные проекты.

Дополнительную роль могут сыграть снижение таможенных тарифов в рамках Соглашения о преференциальной торговле и открытие торгового представительства Узбекистана в Стамбуле.

Для Турции Узбекистан представляет интерес как быстрорастущий рынок и производственная база в Центральной Азии. Для Узбекистана, в свою очередь, Турция является источником инвестиций, технологий и управленческого опыта, а также важным каналом доступа к международным рынкам. Наиболее перспективными направлениями для сотрудничества остаются текстильная, агропромышленная, строительная и обрабатывающая отрасли.

Одной из ключевых сфер двустороннего взаимодействия является энергетика. Экономика Узбекистана демонстрирует устойчивые темпы роста, что сопровождается постоянным увеличением спроса на электроэнергию. Развитие промышленности, цифровых проектов и рост численности населения ежегодно усиливают нагрузку на энергосистему, значительная часть которой была сформирована десятилетия назад. В этих условиях приоритетом становится не только ввод новых мощностей, но и модернизация всей инфраструктуры энергоснабжения.

Турецкие компании активно участвуют в этих процессах. Совместно с ними в Узбекистане уже реализованы проекты строительства современных электростанций общей мощностью около 1,8 ГВт с совокупным объемом инвестиций порядка $1 млрд. Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее подчеркивал, что сотрудничество с Турцией в энергетическом секторе последовательно расширяется.

“Турция и турецкие компании одними из первых активно поддерживали Узбекистан в его реформах, в том числе в сфере реализации первых проектов государственно-частного партнёрства”, - отметил он.

Знаковым шагом в этом направлении стало решение о передаче распределительных электросетей Самаркандской области в управление турецкой компании Aksa Enerji. Это первый в стране масштабный проект государственно-частного партнерства с частным оператором в сфере распределения электроэнергии. Проект предусматривает проектирование, финансирование, модернизацию и эксплуатацию более 30 тыс. км распределительных сетей, значительная часть которых считается изношенной. Ожидается, что реализация проекта позволит сократить потери электроэнергии, повысить надежность энергоснабжения и снизить бюджетную нагрузку.

Кроме того, турецкая компания Cengiz Enerji реализует проект строительства тепловой электростанции мощностью 240 МВт в Ташкентской области, направленный на обеспечение растущего спроса на электроэнергию и повышение энергетической устойчивости страны.

Не менее важной сферой сотрудничества остается транспорт. Для Узбекистана, не имеющего выхода к морю, развитие альтернативных маршрутов и диверсификация логистических направлений имеют стратегическое значение.

В этом контексте стороны обсуждают перспективы расширения международного мультимодального транспортного коридора по маршруту "Узбекистан - Туркменистан -Иран -Турция", реализация которого предусмотрена протоколом, подписанным в рамках 12-го заседания министров транспорта Организации экономического сотрудничества, состоявшегося в ноябре 2023 года в Ташкенте.

Развитие данного маршрута позволит Узбекистану диверсифицировать экспортные и транзитные потоки и расширить доступ к рынкам Ближнего Востока и Европы, а Турции - увеличить объемы транзитных перевозок и усилить свой логистический потенциал.

В целом сотрудничество между Узбекистаном и Турцией охватывает все больше сфер, от торговли и промышленности до энергетики, транспорта, инвестиций и туризма. Для Узбекистана это партнерство означает приток капитала, доступ к технологиям и расширение выхода на внешние рынки. Для Турции - укрепление экономического присутствия в Центральной Азии и участие в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Предстоящий визит Шавката Мирзиёева в Анкару может придать дополнительный импульс узбекско-турецкому сотрудничеству, сместив фокус с простого роста показателей на масштабирование проектов и углубление кооперации в промышленности, энергетике и транспортной инфраструктуре.