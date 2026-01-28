Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
ЗАО "AzerGold" провело свою первую экспортную операцию в 2026 году (ФОТО)

Общество Материалы 28 января 2026 17:27 (UTC +04:00)
ЗАО "AzerGold" провело свою первую экспортную операцию в 2026 году (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ЗАО "AzerGold”, одна из основных государственных компаний-экспортеров ненефтегазового сектора Азербайджана, в январе 2026 года успешно провела свою первую экспортную операцию, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО.

В результате продажи первой партии золота и серебра, поставленных на международные рынки, в экономику страны было привлечено 32,9 млн. манатов.

По итогам 2025 года государственная компания продала в общей сложности 73,2 тыс. унций золота и 93,2 тыс. унций серебра на международных и внутренних рынках. Общий доход от этих продаж составил 439,3 млн. манатов, что на 43% превышает показатель 2024 года.

Следует отметить, что за время своей деятельности ЗАО "AzerGold” было продано 560,5 тыс. унций золота и 1,04 млн. унций серебра, привлекая в экономику страны 1,9 миллиарда манатов.

