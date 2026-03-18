Иранская армия заявила об ударах по ангарам в израильском аэропорту

БАКУ /Trend/ - Иранская армия нанесла удар беспилотниками по ангарам в аэропорту Бен-Гурион в Израиле, где размещаются стратегические самолёты-заправщики.
В первый день авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных.
8 марта Совет экспертов Ирана большинством голосов избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи — Сейида Моджтабу Хаменеи — третьим Верховным лидером Ирана.
В период с 1 по 5 марта противостояние ещё больше расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока.
Сообщается, что потери американской стороны составили 13 погибших и более 140 раненых.
В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки также оказались под серьёзной угрозой. Из-за напряжённости в районе Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке резко выросли, а ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.