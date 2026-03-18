Агентству соцуслуг передана часть гуманитарной помощи Саудовской Аравии для Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Из предназначенных для Азербайджана 25 тонн гуманитарной помощи, направленной Королевством Саудовская Аравия, 20 тонн сегодня переданы Агентству социальных услуг.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бин Салех Аль-Джутейли.

Он отметил, что часть помощи также была передана Управлению мусульман Кавказа и Государственному комитету по работе с религиозными структурами. По словам посла, основная цель заключается в ее доставке различным слоям азербайджанского общества.

«Эта инициатива реализуется Саудовской Аравией и в других мусульманских странах и рассматривается как послание солидарности Королевства братским государствам», - сказал Иссам бин Салех Аль-Джутейли.

Посол отметил, что с учетом наличия базы данных министерства труда и социальной защиты населения предпочтение было отдано распределению помощи именно через это ведомство.

В то же время посол передал поздравления руководства Саудовской Аравии Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, правительству и народу страны по случаю священного праздника Рамазан. Он также выразил благодарность министерству труда и социальной защиты населения за содействие в упрощении процедуры передачи помощи.

В своем выступлении посол также выразил признательность Хранителю двух святынь и наследному принцу Саудовской Аравии, подчеркнув, что высоко оценивает направление такой помощи дружественному и братскому народу Азербайджана.