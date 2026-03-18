Запущена Birbank Invest 2.0 – расширяя инвестиционные возможности на рынке капитала Азербайджана

Представлена версия 2.0 Birbank Invest — первого независимого инвестиционного приложения в Азербайджане, представленного банком. Обновленная платформа предоставляет пользователям более широкий доступ к локальным и глобальным рынкам капитала, а также предлагает усовершенствованный интерфейс и новые аналитические инструменты, призванные поддержать принятие взвешенных инвестиционных решений.

Доступ к рынку капитала Азербайджана

С Birbank Invest 2.0 пользователи теперь могут участвовать в покупке акций и облигаций местных компаний в рамках их первичных размещений на первичном рынке.

В ближайшее время на платформе также будет доступно первичное публичное размещение акций (IPO) PASHA Bank, предоставляя пользователям возможность стать прямыми акционерами.

Это позволит пользователям напрямую участвовать в процессе IPO через мобильное приложение и воспользоваться новыми инвестиционными возможностями, появляющимися на локальном рынке капитала.

Аналитика капитального рынка США

В приложении также внедрен новый раздел О компании (Brief Company Info), который предоставляет ключевую информацию о компаниях, котирующихся на рынке США. В разделе представлены такие данные, как сфера деятельности компании, краткий обзор, рыночная капитализация, официальный веб-сайт, дата IPO и другие важные показатели.

Эта функция позволяет пользователям получать базовую информацию о компаниях непосредственно внутри приложения, не покидая платформу, упрощая и повышая эффективность инвестиционных решений.

Улучшенный пользовательский опыт

Обновлённая версия приложения предлагает переработанный интерфейс, повышенную производительность и новый тёмный режим (Dark Mode), обеспечивающий комфортное использование при слабом освещении и снижающий нагрузку на глаза.

Приложение Birbank Invest доступно для скачивания по ссылке: https://www.b-b.az/vHdRj4.

Запущенное в июне 2025 года, приложение Birbank Invest стало первым независимым инвестиционным приложением под брендом Birbank. Платформа разработана в партнерстве с инвестиционной компанией PASHA Capital и обеспечивает удобный и безопасный доступ как к локальным, так и к международным финансовым рынкам.

