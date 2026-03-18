В Азербайджане разработан госстандарт по "Системам управления устойчивости мероприятий"

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане состоялась презентация государственного стандарта AZS ISO 20121:2026 – Системы управления устойчивостью мероприятий.

Как сообщает Trend, стандарт был представлен главным координатором по управлению компании WUF13 Азербайджан Афганом Мехдиевым.

Он отметил, что принятие государственного стандарта "Системы управления устойчивостью мероприятий - Требования и руководство по применению" Институтом стандартизации Азербайджана, который действует в составе Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики и является национальным органом стандартизации страны, является важным шагом.

"Этот стандарт способствует системному применению принципов устойчивого развития в процессах планирования, организации и управления мероприятиями в нашей стране, а также позволяет организациям внедрять подход к устойчивому управлению на всех этапах проведения мероприятий - от планирования до реализации и оценки результатов. Особо хочу подчеркнуть, что данный стандарт разработан на основе международного стандарта ISO и принят в результате совместного сотрудничества с компанией WUF13 Азербайджан", - отметил А. Мехдиев.