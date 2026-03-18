Yelo Bank поддерживает «Глобальная неделю денег» проектом Yelo Finance Talks

«Глобальная неделя денег 2026» (Global Money Week), охватывающая более 170 стран и направленная на обучение детей и молодежи финансовой грамотности с раннего возраста, стартовала и в Азербайджане. Yelo Bank активно присоединился к этой международной инициативе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) со своим проектом Yelo Finance Talks.



В рамках кампании под девизом «Давайте поговорим о деньгах!», которая продлится до 22 марта, Банк уже успешно реализовал первые тренинги. На старте проекта состоялась встреча со студентами вузов и молодыми специалистами. Вместе с внутренними тренерами Yelo Bank участники подробно обсудили такие актуальные темы, как управление бюджетом, основы инвестирования, цифровой банкинг и способы защиты от финансовых рисков.



Следующими гостями Yelo Finance Talks стали школьники. В головном офисе Банка принимали детей сотрудников. Тренинг прошел в формате интерактивных дискуссий и увлекательных игр, благодаря которым юные эксперты в простой форме узнали об истории возникновения денег, разнице между желаниями и потребностями, а также об основах грамотного планирования бюджета. Отдельное внимание уделили теме безопасности — как распознать финансовых мошенников в цифровом мире.



Yelo Bank регулярно инициирует подобные образовательные проекты, помогая молодому поколению принимать осознанные финансовые решения и повышая общий уровень экономической грамотности в обществе. Напомним, что с 2012 года инициатива Global Money Week охватила более 71 миллиона молодых людей по всему миру, заложив прочный фундамент для их успешного будущего.



