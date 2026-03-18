Бакинский аэропорт будет работать в усиленном режиме в дни праздника Новруз

В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в период праздника Новруз Международный аэропорт Гейдар Алиев будет работать в усиленном режиме с 20 по 30 марта 2026 года.

В праздничные дни все службы аэропорта будут функционировать в непрерывном режиме для обеспечения бесперебойной работы и обслуживания возросшего числа пассажиров. Для безопасного и оперативного выполнения рейсов будет усилена работа операционных подразделений, а также приняты дополнительные организационные меры по эффективному управлению пассажирскими потоками.

Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее чем за 2–3 часа до вылета, чтобы своевременно пройти процедуры регистрации и предполётного контроля. Во избежание ожидания также рекомендуется воспользоваться онлайн-регистрацией на официальном сайте или в мобильном приложении авиакомпании, выполняющей рейс.

Для удобного сообщения с городом между центром Баку и аэропортом круглосуточно курсирует автобус Airport Express (маршрут H1), соединяющий станции метро «28 Мая» (Транспортный пересадочный узел) и «Кёроглу» с Терминалом 1 и Терминалом 2 аэропорта.

Кроме того, для удобства пассажиров в терминальной зоне предусмотрены специальные полосы drop-off / pick-up для кратковременной остановки до 3 минут, а на парковке аэропорта первые 15 минут пребывания предоставляются бесплатно.

Международный аэропорт Гейдар Алиев поздравляет всех пассажиров и гостей с праздником Новруз и желает всем приятных, безопасных и комфортных путешествий.