С китайской компанией обсужден новый проект СЭС в Гаджигабульском районе

«На встрече с исполнительным вице-президентом китайской компании "PowerChina Resources Ltd." Хи Сию мы обсудили текущее состояние реализации проекта солнечной электростанции в Гаджигабульском районе, реализуемого в рамках совместной деятельности с SOCAR Green, а также дальнейшие шаги. Были затронуты возможности участия в потенциальных инвестиционных проектах в энергетической сфере», - отмечается в публикации.

Отметим, что в начале 2025 года в Гаджигабульском промышленном парке были начаты предварительные работы по проекту строительства солнечной электростанции. Реализация проекта мощностью 2,5 МВт позволит частично обеспечить энергоснабжение промышленного парка за счёт альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Добавим, что Азербайджан планирует к 2032 году довести объём энергии, получаемой из альтернативных источников, до 6–8 гигаватт.