Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 марта

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 18 марта.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9621 маната, 1 турецкая лира - 0,0385 маната, а 100 российских рублей - 2,0626 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9621
|AUD
|1,2095
|BYN
|0,581
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1144
|CZK
|0,0803
|CNY
|0,247
|DKK
|0,2626
|GEL
|0,6266
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0184
|GBP
|2,2718
|SEK
|0,1834
|CHF
|2,1649
|ILS
|0,5492
|CAD
|1,2408
|KWD
|5,5432
|KZT
|0,3527
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,505
|MDL
|0,0973
|NOK
|0,1775
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6084
|PLN
|0,4604
|RON
|0,3852
|RUB
|2,0626
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,332
|SAR
|0,4528
|xdr
|2,3123
|TRY
|0,0385
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0388
|JPY
|1,0705
|NZD
|0,9966