Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 марта

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 18 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9621 маната, 1 турецкая лира - 0,0385 маната, а 100 российских рублей - 2,0626 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9621
AUD 1,2095
BYN 0,581
AED 0,4628
KRW 0,1144
CZK 0,0803
CNY 0,247
DKK 0,2626
GEL 0,6266
HKD 0,2169
INR 0,0184
GBP 2,2718
SEK 0,1834
CHF 2,1649
ILS 0,5492
CAD 1,2408
KWD 5,5432
KZT 0,3527
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,505
MDL 0,0973
NOK 0,1775
UZS 0,014
PKR 0,6084
PLN 0,4604
RON 0,3852
RUB 2,0626
RSD 0,0167
SGD 1,332
SAR 0,4528
xdr 2,3123
TRY 0,0385
TMT 0,4857
UAH 0,0388
JPY 1,0705
NZD 0,9966
