Вынужденная пауза или политический ход? Визит Трампа в Китай под влиянием торговли и фактора Ирана

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп может отложить свой визит в Китай. Это способно оказать заметное влияние на экономические отношения двух крупнейших экономик мира в условиях глобальных вызовов.

Как сообщил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин и Вашингтон продолжают обсуждать возможные сроки визита, однако конкретики пока нет.

Изначально визит планировался на период с 31 марта по 2 апреля 2026 года. Он мог стать первым государственным визитом действующего Президента США в Китай почти за девять лет и логичным продолжением встречи Дональда Трампа с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане в октябре 2025 года. Тогда сторонам удалось договориться о годовом тарифном перемирии: США частично снизили пошлины, Китай увеличил закупки американской сельхозпродукции и временно смягчил ограничения на экспорт редкоземельных металлов.

Однако в последние дни администрация Дональда Трампа обратилась к китайской стороне с просьбой отложить саммит. Основной причиной названа необходимость для президента оставаться в Вашингтоне и лично координировать действия в рамках операции против Ирана, которая повлияла на ситуацию в Ормузском проливе - ключевом маршруте мировой нефтеторговли.

«Я бы с удовольствием, но из-за войны я хочу быть здесь. Я чувствую, что должен быть здесь», - подтвердил Трамп, выступая на брифинге в Белом доме.

На фоне роста цен на энергоносители и рисков для глобальных цепочек поставок напряженность в мире только усиливается. Тем не менее подготовка к возможному визиту продолжается: параллельно в Париже идут рабочие переговоры между министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером КНР Хэ Лифэном.

Если встреча все же состоится, ее повестка, скорее всего, будет максимально практичной. Стороны могут обсудить продление тарифного перемирия, фиксацию сниженных ставок пошлин, расширение объемов китайских закупок американской сои, сорго, кукурузы и другой сельхозпродукции, возобновление крупных контрактов на поставки Boeing, а также стабилизацию поставок критически важных материалов и компонентов. Речь идет скорее о закреплении уже достигнутых договоренностей и предотвращении новой эскалации, чем о масштабных прорывах.

Приглашение Трампу было направлено именно после октябрьской встречи в Пусане, когда обе стороны продемонстрировали готовность к управляемой конкуренции. За последний год экономические отношения развивались на фоне взаимных уступок и заметной адаптации. По данным американской стороны, торговый дефицит США с Китаем в 2025 году сократился до 202,1 млрд долларов - это на 93,4 млрд меньше, чем в 2024 году. Экспорт США в Китай составил около 106,3 млрд долларов, импорт - 308,4 млрд долларов. Таким образом, дефицит стал самым низким за более чем два десятилетия.

С китайской стороны картина выглядит еще более динамичной. В 2025 году Китай завершил год с рекордным профицитом торгового баланса почти в 1,19–1,2 трлн долларов - это исторический максимум, превысивший показатель 2024 года (992 млрд долларов) почти на 20%. Общий объем внешней торговли достиг рекордных 6,36 трлн долларов. Экспорт вырос на 5,5–6,1 % и составил около 3,77–3,8 трлн долларов, импорт остался относительно стабильным на уровне 2,58 трлн долларов.

Несмотря на снижение поставок в США (экспорт в американском направлении упал примерно на 20–28–30%), Китай успешно компенсировал это за счет диверсификации рынков: значительный рост поставок в страны АСЕАН, Африку, Латинскую Америку и другие регионы. В первые два месяца 2026 года экспорт Китая продемонстрировал еще более уверенный рост - на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а профицит увеличился на 26,2%. Эти цифры наглядно иллюстрируют глубокую взаимозависимость экономик двух стран. Даже в условиях тарифного давления и переориентации цепочек поставок обе стороны понимают риски полной эскалации: предыдущие торговые войны уже стоили сотен миллиардов долларов потерь для бизнеса, рабочих мест и глобального роста ВВП.

Именно поэтому приглашение Трампа в Пекин выглядит вполне логичным шагом - попыткой закрепить достигнутое перемирие и найти новые точки соприкосновения в торговле, сельском хозяйстве, авиации и сфере критически важных ресурсов.

Пока судьба визита остается неопределенной и во многом зависит от развития внешнеполитической ситуации. Если встреча состоится в апреле–мае, стороны могут продвинуться в конкретных договоренностях и снизить напряженность, в том числе на энергетических рынках. Если же этот вопрос затянется, риски возвращения к тарифной эскалации сохранятся, что может негативно отразиться на глобальной торговле. В любом случае экономическая взаимозависимость США и Китая делает диалог между ними неизбежным - независимо от формата и площадки переговоров.