Выросла экономика Нахчывана

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале этого года в Нахчыване произведён валовый внутренний продукт (ВВП) на сумму 223,687 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Нахчывана.

Согласно информации, это на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчётный период ВВП на душу населения в автономной республике составил 473,5 маната, что на 1% больше, чем годом ранее.

Отметим, что в январе-феврале 2026 года в Азербайджане было произведено 18 миллиардов 473,1 миллиона манатов валового внутреннего продукта, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1,7%, а в ненефтегазовом секторе выросла на 1,4%.