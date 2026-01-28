Названо число пострадавших в результате взрывов мин в прошлом году в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в прошлом году в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов телесные повреждения различной степени тяжести получили 33 человека.

Как сообщает Trend, об этом говорилось на заседании Генеральной прокуратуры, посвященном обсуждению работы, проделанной в 2025 году, и предстоящим задачам.

Было отмечено, что с ноября 2020 года по настоящее время жертвами таких инцидентов стали 417 человек, 71 из которых погиб, 346 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

