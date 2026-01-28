В Азербайджане импорт раритетных автомобилей освобождается от НДС

БАКУ /Trend/ - Импорт раритетных автотранспортных средств будет освобожден от НДС, акциза и таможенной пошлины.

Как сообщает Trend, соответствующий вопрос был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Так, на основании подтверждающего документа, выданного органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, импорт раритетных автотранспортных средств будет освобожден от НДС при условии, что 1 лицом в течение календарного года ввозится не более 1 единицы (в целом по стране - не более 10 единиц).

Сообщается, что согласно действующим правилам, автотранспортные средства, у которых двигатель, кузов и шасси находятся в оригинальном состоянии, либо приведены в оригинальное состояние, и с даты заводского выпуска которых прошло более 40 (сорока) лет, считаются раритетными (редкими) автотранспортными средствами.

В соответствии с изменениями, освобождение импорта раритетных автотранспортных средств от НДС, акциза и таможенной пошлины будет регулироваться в рамках следующих условий:

- осуществление импорта на основании подтверждающего документа соответствующего государственного органа;

- количество ввозимых раритетных автотранспортных средств не должно превышать для 1 лица 1 единицу в течение календарного года (в целом по стране - не более 10 единиц).

Освобождение импорта раритетных автотранспортных средств от НДС, акциза и таможенной пошлины позволит сократить расходы их импортеров.

