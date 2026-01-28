Взглянуть вверх! Кто смотрит на Баку с фасада Национальной библиотеки - каменная галерея великих имён (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Многие из нас десятки раз проходили мимо Национальной библиотеки имени Мирзы Фатали Ахундзаде - главного книгохранилища страны, расположенного в самом центре Баку. Мы спешили по своим делам, назначали встречи у сада "Сахиль", любовались строгой архитектурой здания библиотеки… И почти всегда наш взгляд скользил выше - по величественному фасаду, где в лоджиях, словно хранители времени, застыли каменные фигуры выдающихся деятелей мировой и азербайджанской культуры. Но задумывались ли мы, чьи статуи там установлены и кто является их авторами? Представляем читателям Trend Life интересный материал с фотографиями Арифа Гулузаде.

История Национальной библиотеки берёт своё начало с 23 мая 1923 года. В первые годы своего существования она размещалась всего в нескольких комнатах здания Академии наук Азербайджана, что, безусловно, ограничивало её развитие.

В 1939 году библиотеке было присвоено имя выдающегося азербайджанского мыслителя, драматурга и издателя Мирзы Фатали Ахундзаде. Со временем фонд библиотеки стремительно рос, увеличивалось число читателей, и необходимость в новом, просторном здании стала очевидной.

Современное здание библиотеки было возведено в 1960 году по проекту выдающегося архитектора Микаэля Усейнова. Существенную роль в выборе места и реализации строительства сыграл известный писатель Сулейман Рагимов. Уже в начале 1961 года библиотека начала функционировать в новом здании.

Созданные здесь условия и труд высококвалифицированных специалистов заложили прочную основу для дальнейшего развития библиотеки как одного из ключевых культурных и интеллектуальных центров страны.

Южный фасад здания выходит на улицу Хагани, открывая вид на сад "Сахиль", восточный - на улицу Рашида Бейбутова, где рядом расположен Государственный театр песни имени легендарного исполнителя, в честь которого здесь установлен памятник.

Именно фасады библиотеки стали не только архитектурным, но и художественным манифестом эпохи. На большой террасе, в лоджиях фасадов, размещены 15 статуй выдающихся представителей азербайджанской и мировой культуры. Слева направо они расположены в следующем порядке:

Низами Гянджеви (1141–1209) - азербайджанский поэт

Шота Руставели (XII век) - грузинский поэт

Александр Пушкин (1799–1837) - русский поэт

Мехсети Гянджеви (XII век) - азербайджанская поэтесса

Дмитрий Менделеев (1834–1907) - русский учёный

Гасан бек Зардаби (1842–1907) - азербайджанский просветитель

Максим Горький (1868–1936) - русский писатель

Узеир Гаджибейли (1885–1948) - азербайджанский композитор

Самед Вургун (1906–1956) - азербайджанский поэт

Бюльбюль (1897–1961) - азербайджанский оперный певец

Ниязи (1912–1984) - азербайджанский дирижёр и композитор

Расул Рза (1910–1981) - азербайджанский поэт

Мирза Алекпер Сабир (1862–1911) - азербайджанский поэт

Аджеми Нахчывани (XII век) - азербайджанский зодчий

Солтан Мухаммед (XVI век) - представитель тебризской школы миниатюры.

Среди авторов этих монументальных произведений известные мастера азербайджанской скульптуры - Ахмет Цаликов, Эльмира Гусейнова, Хаят Абдуллаева, Намиг Дадашов и Закир Ахмедов.

Примечательно, что статуи Бюльбюля, Ниязи, Расула Рзы, Аджеми Нахчывани, Мирзы Алекпера Сабира и Солтана Мухаммеда, расположенные в лоджии восточного фасада, были установлены позднее, чем скульптуры главного южного фасада.

Проходя мимо Национальной библиотеки, стоит хотя бы на мгновение замедлить шаг и взглянуть вверх. Эти каменные фигуры - не просто элементы декора. Это тихий диалог эпох, в котором литература, наука, музыка и искусство словно продолжают охранять главное богатство библиотеки - знание.

