Названа причина снижения чистой прибыли PASHA Bank

БАКУ /Trend/ - Снижение чистой прибыли ОАО "PASHA Bank" в первом полугодии текущего года обусловлено в основном ростом процентных расходов.

Об этом заявил член Совета директоров, главный финансовый директор PASHA Bank Мурад Сулейманов на пресс-конференции, посвященной итогам первого полугодия 2025 года, сообщает Trend.

"В прошлом году маржа банка снизилась с 6,6% до 5,5%, а за первые 6 месяцев текущего года этот показатель снизился с 5,5% до 4,7%", - отметил он.

Новость обновляется

