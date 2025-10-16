Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере казначейской службы

БАКУ /Trend/ - Меморандум о взаимопонимании по взаимному сотрудничеству и обмену опытом подписан между Комитетом казначейской службы министерства экономики и финансов Республики Узбекистан и Государственным казначейским агентством при министерстве финансов Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов.

Так, делегация Государственного казначейского агентства при министерстве финансов Азербайджанской Республики приняла участие в ежегодном пленарном заседании Казначейского кооператива (КС) PEMPAL, проходившем в столице Узбекистана Ташкенте с 13 по 16 октября.

На открытии заседания директор Государственного казначейского агентства, действующий председатель Исполнительного комитета КС PEMPAL Назим Гасымзаде представил информацию о целях мероприятия, важности регионального сотрудничества, проделанной работе по цифровизации казначейских систем и предстоящих задачах.

В рамках мероприятия были заслушаны презентации участников, охватывающие различные темы в соответствии с повесткой дня, а также проведены широкие дискуссии с участием экспертов, посвященные передовому опыту различных стран, подходам международных организаций и перспективам сотрудничества.

В презентации сотрудников Государственного казначейского агентства, посвященной цифровизации государственных финансов в Азербайджане, обсуждались вопросы цифровой трансформации казначейства в нашей стране, разработки интегрированных систем управления финансами, применения искусственного интеллекта и преимуществ инновационных решений в управлении финансами.

Был подписан меморандум о взаимопонимании между Комитетом казначейской службы министерства экономики и финансов Республики Узбекистан и Государственным казначейским агентством при министерстве финансов Азербайджанской Республики о взаимном сотрудничестве и обмене опытом.

