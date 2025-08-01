Прорывная динамика экономики Кыргызстана: впечатляющий рост на фоне внешних вызовов

БАКУ /Trend/ - Экономика Кыргызстана продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста. По итогам 2024 года ВВП страны впервые превысил 1,5 триллиона сомов (17 миллиардов долларов США), увеличившись на 9 процентов по сравнению с предыдущим годом. Власти планируют достичь отметки в 30 миллиардов долларов ВВП к 2030 году.

Согласно предварительной оценке Национального комитета по статистике, за первые шесть месяцев 2025 года объем ВВП достиг 711,2 миллиардов сомов (8,1 миллиарда долларов США), что на 11,7 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года. Это свидетельствует о высоком старте года и общей экономической активности.

В структуре ВВП заметен сдвиг: доля товаропроизводящих отраслей увеличилась с 28,7 процента до 31,5 процента. При этом темпы роста производства товаров составили 15 процентов, тогда как сектор услуг вырос на 10 процентов. Это говорит о структурных изменениях - промышленность и строительство начинают играть все более важную роль. Такой сдвиг может быть связан с ростом промышленности и привлечением инвестиций в крупные проекты.

В частности, объем промышленного производства за полугодие составил 313,7 миллиарда сомов (3,5 миллиарда долларов США), с ростом физического объема на 10,2 процента. Особенно большой рост наблюдался в производстве фармацевтики (в 1,7 раза), продуктов питания и напитков (на 44 процента), пластмассовых изделий и стройматериалов (на 33,2 процента). В то же время добыча нефти и газа сократилась на 8,7 процента.

Сельское хозяйство показывает умеренный рост - 117,6 миллиарда сомов (1,3 миллиарда долларов) валового производства (+3,8 процента). Основным драйвером стал рост животноводства: увеличилось производство мяса (+3,6 процента), молока (+2,1 процента), яиц (+2,9 процента) и шерсти (+0,7 процента). При этом посевные площади под хлопчатник сократились более чем вдвое. Это тревожный сигнал, так как хлопок традиционно является экспортной культурой.

Торговля и сфера услуг уверенно растут: оборот торговли и ремонта транспорта увеличился на 12,1 процента, а рынок услуг - на 10,1 процента. Особенно выделяются гостиницы и рестораны (+49,1 процента), грузовые и пассажирские перевозки (+12,5 процента и +13,7 процента соответственно). Это указывает на устойчивый внутренний спрос. При ослаблении внешней экономики именно потребительская активность внутри страны поддерживает экономику.

Тем не менее серьезным вызовом остаётся внешний сектор. Внешнеторговый оборот в январе-мае 2025 года упал на 14,4 процента до 5,7 миллиарда долларов США. Экспорт сократился на 27,2 процента, импорт - на 11,7 процента. Отрицательное сальдо в 4,1 миллиарда долларов США указывает на отток валюты и потенциальное давление на курс сома и резервы.

Кроме того, несмотря на умеренный уровень инфляции в целом (4 процента по итогам первого полугодия), наблюдается значительный рост цен на основные товары и услуги: картофель подорожал на 44,7 процента, фрукты - на 20,6, овощи - на 14,6, электроэнергия - на 23,6 процента. Производственная инфляция также высока - индекс цен производителей вырос на 19,5 процента. По данным Национального банка, по состоянию на 18 июля годовая инфляция достигла 8,7 процента. При этом регулятор отмечает, что текущая ценовая динамика во многом обусловлена временными и сезонными факторами, включая эффект низкой статистической базы прошлого года.

На фоне инфляционных процессов положительными факторами являются рост реальных зарплат на 11,1 процента и снижение зарегистрированной безработицы на 21,9 процента. Инвестиции в основной капитал увеличились на 42,9 процента, что особенно заметно в строительстве и жилищном секторе, и свидетельствует о росте внутреннего спроса и активизации инвестиций.

Помимо этого, для поддержки дальнейшего экономического развития правительство активно реализует крупные инфраструктурные проекты, среди которых строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай, которые должны существенно поддержать экономический рост и улучшить транспортную связь. Кроме того, новая концепция цифрового развития на 2024-2028 годы направлена на повышение эффективности государственного управления и снижение бюрократии, что может улучшить деловой климат. Важным шагом является запуск программ, таких как “Мекенем 1+1”, стимулирующих возвращающихся мигрантов инвестировать в бизнес через софинансирование.

При этом 28 июля 2025 года правление Национального банка повысило ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,25 процента, указав в качестве основной причины усиление внешних проинфляционных факторов. В частности, отмечаются рост геополитической неопределённости, волатильность мировых цен на продовольствие и сырье, а также сохраняющаяся высокая инфляция в странах-партнерах.

В то же время международные финансовые организации подчеркивают, что для обеспечения устойчивого развития, экономика Кыргызстана в будущем должна снизить зависимость от внешних факторов и активнее проводить структурные реформы, направленные на диверсификацию и укрепление внутренних рыночных механизмов.

Так, Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Кыргызстана до 6,8 процента в 2025 году, но указывает на высокую зависимость от экспорта золота, денежных переводов и реэкспорта в Россию. Эксперты банка подчеркивают необходимость “смелых реформ” - либерализации рынков, устранения торговых барьеров, привлечения прямых иностранных инвестиций. Среди главных ограничений называются слабая инфраструктура, особенно в энергетике, и низкий уровень финансового посредничества.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает замедления роста до 7 процентов в 2025 году. В то же время он видит потенциал в развитии туризма, добычи золота и инфраструктурных проектов. По мнению аналитиков банка, внутренний спрос поддерживается ростом зарплат и объемов переводов, однако основным риском остаются возможные вторичные санкции.

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост ВВП Кыргызстана на уровне 6,8 процента. Банк отмечает, что недавний рост в значительной степени был обеспечен за счет государственных расходов и внешней поддержки. В качестве приоритетных направлений реформ названы развитие инфраструктуры, модернизация финансового сектора и борьба с теневой экономикой.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает замедления роста до 6,8 процента в 2025 году и его стабилизации на уровне около 5,25 процента в среднесрочной перспективе. Фонд позитивно оценивает текущую устойчивость экономики и прогнозирует стабильную инфляцию при сохранении взвешенной макроэкономической политики. В то же время он также предупреждает о рисках, связанных с санкционным давлением на Россию, и подчеркивает необходимость реформ в сфере управления, конкуренции, госпредприятий, а также адаптации к климатическим вызовам.

Таким образом, экономика Кыргызстана в первой половине 2025 года демонстрирует уверенный рост за счёт активного внутреннего спроса, инвестиций, промышленного производства и строительства. Усиливается роль товаропроизводящих секторов, что может говорить о структурной перестройке в сторону индустриализации. При этом сохраняются уязвимости: резкое падение экспорта, высокая зависимость от внешних факторов (золото, переводы, импорт продовольствия и топлива) и рост производственной инфляции. Для устойчивости в долгосрочной перспективе стране важно диверсифицировать экспорт, развивать частный сектор и снижать внешнюю зависимость.