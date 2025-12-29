В Азербайджане расширяется список товаров, освобожденных от таможенных пошлин

БАКУ /Trend/ - Список товаров, освобожденных от таможенных пошлин, расширяется.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законе о внесении изменений в закон «О таможенном тарифе», утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, ввоз всех видов техники и технических средств, их запасных частей, специального программного обеспечения, а также оружия и боеприпасов на основании подтверждающего документа, выданного органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти и Генеральной прокуратурой, в целях обороны и государственной безопасности, будет освобожден от таможенных пошлин.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!