Вносятся изменения в Налоговый кодекс Азербайджана в связи с реализацией сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - До 1 января 2027 года при оптовой и розничной продаже сельскохозяйственной продукции (за исключением рыбной продукции иностранного происхождения) НДС будет рассчитываться как сумма налога, начисленного на торговую надбавку.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно действующему законодательству, НДС рассчитывается как сумма налога, начисленного на торговую надбавку, при розничной продаже сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Азербайджанской Республики.

При оптовой и розничной продаже сельскохозяйственной продукции (местного и иностранного происхождения) с 1 января 2022 года на пятилетний срок НДС рассчитывается как сумма налога, начисленного на торговую надбавку.

Кроме того, положения Налогового кодекса, касающиеся производства и продажи сельскохозяйственной продукции, распространяются и на рыбное хозяйство (за исключением производства икры).