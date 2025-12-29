Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Вносятся изменения в Налоговый кодекс Азербайджана в связи с реализацией сельхозпродукции

Общество Материалы 29 декабря 2025 23:37 (UTC +04:00)
Вносятся изменения в Налоговый кодекс Азербайджана в связи с реализацией сельхозпродукции

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - До 1 января 2027 года при оптовой и розничной продаже сельскохозяйственной продукции (за исключением рыбной продукции иностранного происхождения) НДС будет рассчитываться как сумма налога, начисленного на торговую надбавку.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно действующему законодательству, НДС рассчитывается как сумма налога, начисленного на торговую надбавку, при розничной продаже сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Азербайджанской Республики.

При оптовой и розничной продаже сельскохозяйственной продукции (местного и иностранного происхождения) с 1 января 2022 года на пятилетний срок НДС рассчитывается как сумма налога, начисленного на торговую надбавку.

Кроме того, положения Налогового кодекса, касающиеся производства и продажи сельскохозяйственной продукции, распространяются и на рыбное хозяйство (за исключением производства икры).

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости