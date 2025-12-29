В Азербайджане вносятся изменения в Налоговый кодекс в связи с активами обанкротившихся банков

БАКУ /Trend/ - В рамках мер по резолюции и финансовому оздоровлению банков, утративших платежеспособность, передача нерабочих (токсичных) активов в порядке, определяемом соответствующим органом исполнительной власти, а также передача активов банка в рамках процедуры его банкротства будут освобождены от НДС до 1 января 2031 года.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно действующему законодательству, указанные льготы применялись с 1 января 2017 года, а срок их действия должен был завершиться 1 января 2026 года.

