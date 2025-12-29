В Азербайджане импорт оборудования в рамках ГЧП освобождается от НДС

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) импорт техники, технологического оборудования и установок, включенных в стоимость проекта участвующими в строительных работах частным партнером или проектной компанией, либо подрядчиками, освобождается от НДС.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно проекту, импорт техники, технологического оборудования и установок, осуществляемый частным партнером или проектной компанией, имеющими право на использование налоговых льгот по договору государственно-частного партнерства, либо подрядчиками, привлеченными ими для выполнения строительных работ (при условии, что импортируемые товары относятся к стоимости проекта), будет освобожден от НДС на срок, предусмотренный договором ГЧП для выполнения строительных работ.

Импорт техники, технологического оборудования и установок производителями электроэнергии по проектам с использованием возобновляемых источников энергии и с обязательством государства по закупке электроэнергии (установленным соответствующим органом исполнительной власти) освобождается от НДС на срок, определяемый контрактом на закупку электроэнергии, но не более 30 лет, включая период строительства, в соответствии с законом «Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии».

Соответствующие изменения внесены также в Таможенный кодекс.