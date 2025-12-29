Внесены изменения в Налоговый кодекс в связи с продажей произведенных в Азербайджане легковых автомобилей

БАКУ /Trend/ - Продажа легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджанской Республики, при условии осуществления промышленной сборки в полной форме, а также выполнения технологических операций по этапам покраски и сварки, будет освобождена от НДС с 1 января 2027 года сроком на 7 лет.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно действующему законодательству, продажа легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджанской Республики, освобождена от НДС на срок 10 лет с 1 мая 2023 года.