Планируется создание новых НПО в сфере продвижения гендерного равенства

Общество Материалы 29 декабря 2025 22:23 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Планируется создание новых неправительственных организаций, работающих в сфере продвижения гендерного равенства, в том числе возглавляемых женщинами.

Как сообщаетTrend , это отражено в «Национальном плане действий по обеспечению гендерного равенства (мужчин и женщин) в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы», утвержденном соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, планируется сбор информации о неправительственных организациях, работающих в сфере обеспечения гендерного равенства, проведение мероприятий по продвижению создания неправительственных организаций в этой области, а также создание новых неправительственных организаций, работающих в сфере продвижения гендерного равенства, в том числе возглавляемых женщинами.

