Повышается дорожный налог на бензин, дизтопливо и сжиженный газ, произведенные в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Повышается дорожный налог на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, произведенные в Азербайджане и предназначенные для внутреннего потребления.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, дорожный налог на автомобильный бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, произведенные на территории Азербайджанской Республики и предназначенные для внутреннего потребления (продаваемые оптом), будет увеличен на 0,05 маната за литр до 0,07 маната и добавлен к оптовой цене (включая НДС и акцизный сбор).

Дорожный налог на импортный автомобильный бензин, дизельное топливо и сжиженный газ будет рассчитываться по ставке 0,07 маната за литр, увеличенной на 0,05 маната, и добавленной к таможенной стоимости (включая импортную пошлину, акцизный сбор и НДС), определяемой в соответствии с Таможенным кодексом, но не ниже оптовой рыночной цены.

Распределение установленного дорожного налога между целевыми бюджетными средствами в рамках государственного бюджета будет определяться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

