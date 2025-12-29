В Азербайджане планируется увеличить число женщин, привлеченных к программе самозанятости

БАКУ /Trend/ - Будут организованы микроэкономические и управленческие тренинги для женщин, а также обеспечен доступ женщин к финансовым возможностям для малого бизнеса.

Как сообщает Trend, это отражено в «Национальном плане действий по гендерному равенству (мужчин и женщин) в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы», утвержденном соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, планируется увеличить число женщин, привлеченных к программе самозанятости, организовать для них микроэкономические и управленческие тренинги, а также увеличить число женщин, занимающихся предпринимательством.