Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане планируется увеличить число женщин, привлеченных к программе самозанятости

Общество Материалы 29 декабря 2025 21:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане планируется увеличить число женщин, привлеченных к программе самозанятости

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Будут организованы микроэкономические и управленческие тренинги для женщин, а также обеспечен доступ женщин к финансовым возможностям для малого бизнеса.

Как сообщает Trend, это отражено в «Национальном плане действий по гендерному равенству (мужчин и женщин) в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы», утвержденном соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, планируется увеличить число женщин, привлеченных к программе самозанятости, организовать для них микроэкономические и управленческие тренинги, а также увеличить число женщин, занимающихся предпринимательством.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости