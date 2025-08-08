БАКУ/Trend/-В конце этого года в Гяндже откроется Инновационный центр.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Правления Агентства по инновациям и цифровому развитию Фарид Османов в ходе своего выступления на церемонии открытия международной акселерационной программы «Зеленый и цифровой Шелковый путь».

«Наша цель — поддержка создания стартап-экосистемы не только в Баку, но и в регионах, как в материальном, так и в духовном плане, а также через подобные акселерационные программы», — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что в скором времени подобный кластер будет создан и в Нахчыванском государственном университете.